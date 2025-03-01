Большунов выиграл скиатлон на чемпионате России в Казани

КАЗАНЬ, 1 мар — РИА Новости. Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов взял золото в скиатлоне на чемпионате России в Казани.
Большунов пробежал дистанцию в 20 км (10 км классическим ходом и 10 км свободным) за 46 минут 30,2 секунды. Илья Семиков уступил ему 7,9 секунды. Бронзовым призером стал Павел Соловьев (+20,6).
Олимпийский чемпион Сергей Устюгов остался без медали, финишировав четвертым, он уступил Большунову 22,4 секунды, а Соловьеву — 1,8 секунды.
Также в первую десятку вошли: 5. Савелий Коростелев (+22,6); 6. Денис Спицов (+23,3); 7. Сергей Ардашев (+23,7); 8. Сергей Забалуев (+23,9); 9. Евгений Белов (+24,6); 10. Александр Бакуров (+24,7). Двукратный бронзовый призер Игр-2022 в Пекине Александр Терентьев стал 18-м (+1.21,1).
Чемпионат России по лыжным гонкам в Казани завершится 9 марта.