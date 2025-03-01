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Климов и Прокопьева выиграли ЧР по прыжкам на лыжах с трамплина

Климов и Прокопьева выиграли ЧР по прыжкам на лыжах с трамплина в Чайковском.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Евгений Климов и Кристина Прокопьева стали победителями чемпионата России по прыжкам на лыжах с трамплина, который проходит в Чайковском (Пермский край).

В субботу прошли соревнования на трамплине К-125. Ранее победивший и на малом трамплине Климов показал результат 286,1 баллов. Серебро завоевал Михаил Назаров (259,9), бронза у Александра Баженова (248,1).

Прокопьева одержала победу с результатом 219,6 баллов. Второй стала Кристина Кручинина (197,5), третьей — Валерия Римденок (196,3).

Климову 31 год, он является серебряным призером Олимпийских игр в Пекине в соревнованиях смешанных команд.