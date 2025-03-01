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Йоханнес Клебо победил в скиатлоне на ЧМ— 2025 по лыжам. Норвежцы заняли весь пьедестал

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем скиатлона на домашнем чемпионате мира — 2025 в Тронхейме.

Источник: Чемпионат.com

Спортсмен преодолел дистанцию 20 км за 44.22,3.

Второе и третье места также заняли представители Норвегии. Серебро завоевал Мартин Нюэнгет, проигравший лидеру 1,4 секунды. Тройку призёров замкнул Харальд Амундсен (+1,4).

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025. Тронхейм. Мужчины. Скиатлон 20 км:

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 44.22,3.
  2. Мартин Нюэнгет (Норвегия) — отставание 1,4.
  3. Харальд Амундсен (Норвегия) +1,4.
  4. Ян Томас Йенссен (Норвегия) +1,5.
  5. Федерико Пеллегрино (Италия) +1,6.
  6. Mатье Деслож (Франция) +2,3.