Йоханнес Клебо победил в скиатлоне на ЧМ— 2025 по лыжам. Норвежцы заняли весь пьедестал

Спортсмен преодолел дистанцию 20 км за 44.22,3.
Второе и третье места также заняли представители Норвегии. Серебро завоевал Мартин Нюэнгет, проигравший лидеру 1,4 секунды. Тройку призёров замкнул Харальд Амундсен (+1,4).
Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025. Тронхейм. Мужчины. Скиатлон 20 км:
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 44.22,3.
- Мартин Нюэнгет (Норвегия) — отставание 1,4.
- Харальд Амундсен (Норвегия) +1,4.
- Ян Томас Йенссен (Норвегия) +1,5.
- Федерико Пеллегрино (Италия) +1,6.
- Mатье Деслож (Франция) +2,3.