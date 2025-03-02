Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фалеева, Ардашев, Горбунова и Забалуев выиграли смешанную эстафету на ЧР

Фалеева, Ардашев, Горбунова и Забалуев выиграли эстафету 4×5 км на ЧР в Казани.

Источник: Спорт РИА Новости

КАЗАНЬ, 2 мар — РИА Новости. Лыжники Анастасия Фалеева, Сергей Ардашев, Лидия Горбунова и Сергей Забалуев стали победителями смешанной эстафеты 4 по 5 км на чемпионате России в Казани.

Спортсмены преодолели дистанцию за 44 минуты 12,4 секунды. Второе место заняли Дарья Непряева, Савелий Коростелев, Наталья Терентьева и Александр Большунов (отставание 0,3 секунды). Третьими стали Татьяна Сорина, Евгений Белов, Екатерина Смирнова и Александр Терентьев (+0,5).

Чемпионат России по лыжным гонкам в Казани завершится 9 марта.