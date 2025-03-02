Фалеева, Ардашев, Горбунова и Забалуев выиграли смешанную эстафету на ЧР

КАЗАНЬ, 2 мар — РИА Новости. Лыжники Анастасия Фалеева, Сергей Ардашев, Лидия Горбунова и Сергей Забалуев стали победителями смешанной эстафеты 4 по 5 км на чемпионате России в Казани.
Спортсмены преодолели дистанцию за 44 минуты 12,4 секунды. Второе место заняли Дарья Непряева, Савелий Коростелев, Наталья Терентьева и Александр Большунов (отставание 0,3 секунды). Третьими стали Татьяна Сорина, Евгений Белов, Екатерина Смирнова и Александр Терентьев (+0,5).
Чемпионат России по лыжным гонкам в Казани завершится 9 марта.