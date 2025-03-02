Большунов неожиданно отдал золото в смешанной эстафете на ЧР-2025! Как его обыграли?

Ещё старта было ясно, что в лидеры с ходу могут вырваться первые команды Тюменской области и Татарстана. Их забойщицы Татьяна Сорина и Дарья Непряева именно так и поступили. Уже к концу своего этапа они оторвались от группы преследователей, создав задел для партнёров на восемь-девять секунд.