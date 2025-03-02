Йохауг проиграла Андерссон финиш скиатлона на ЧМ в Тронхейме

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Четырехкратная олимпийская чемпионка норвежка Тереза Йохауг заняла второе место в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Тронхейме.
Победительницей на 20-километровой дистанции (10 км классическим ходом и 10 км свободным) стала шведка Эбба Андерссон, опередившая лидировавшую почти всю дистанцию Йохауг по фотофинишу. Обе спортсменки показали результат 47 минут 57,1 секунды.
Замкнула тройку призеров шведка Йонна Сундлинг, отставшая на 10,2 секунды.
Помимо четырех побед на Олимпийских играх на счету Йохауг 14 золотых медалей чемпионатов мира, столько же у россиянки Елены Вяльбе. Больше наград только у норвежки Марит Бьёрген (18).
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) в 2022 году отстранила российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине. В декабре 2024 года в пресс-службе организации сообщили РИА Новости, что позиция по этому вопросу не изменилась. Позже глава FIS Йохан Элиаш заявил, что россиян и белорусов необходимо допустить до международных соревнований в качестве нейтральных спортсменов.