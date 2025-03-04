Терентьева выиграла спринт на чемпионате России

КАЗАНЬ, 4 мар — РИА Новости. Лыжница Наталья Терентьева стала победительницей спринта классическим стилем на чемпионате России, который проходит в Казани.
В финале Терентьева показала результат 3 минуты 30,15 секунды. Второй стала Анастасия Кириллова (отставание — 1,65 секунды). Третье место заняла Алена Баранова (+1,82).
В финал забега не смогли выйти Дарья Непряева и олимпийская чемпионка Игр в Пекине 2022 года Татьяна Сорина.
Чемпионат России завершится 9 марта мужской эстафетой 4×7,5 км.
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) в 2022 году отстранила российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине. В декабре в пресс-службе организации сообщили РИА Новости, что позиция по этому вопросу не изменилась. Позже глава FIS Йохан Элиаш заявил, что россиян и белорусов необходимо допустить до международных соревнований в качестве нейтральных спортсменов.