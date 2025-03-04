Вяльбе: Большунов и Устюгов получат два разных наказания

В полуфинале прошедшего сегодня, 4 марта, личного спринта классикой на чемпионате России — 2025 Большунов зацепил лыжи и палки Устюгова во время ускорения, за что получил жёлтую карточку от судей. В финал Александр не квалифицировался, финишировав третьим в полуфинале, Устюгов вышел в решающую стадию и стал победителем.