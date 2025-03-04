Терезе Йохауг прокомментировала 2-е поражение подряд от Андерссон на чемпионате мира

«Конечно, не может не расстраивать, когда тебя отделяют 1,3−1,4 секунды от двух золотых медалей на родной земле, я должна признать, что это неприятно, я немного зла. Победа была так близка.



Сегодня я вела гонку по Эббе, у меня постоянно была информация о её секундах. Просто в концовке я была недостаточно хороша», — приводит слова Йохауг TV2.