Клебо стал 13-кратным чемпионом мира

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Норвежские лыжники Эрик Валнес и Йоханнес Клебо стали победителями командного спринта на чемпионате мира в Тронхейме.
Норвежцы преодолели дистанцию 8,3 км за 18 минут минут 27,71 секунды. Серебряные медали завоевали финны Лаури Вуоринен и Ристоматти Хакола (+4,1 секунды), третьими стали шведы Оскар Свенссон и Эдвин Ангер (+4,11).
Клебо стал чемпионом мира в 13-й раз в истории и повторил рекорд своего соотечественника Петтера Нортуга по числу побед на мировых первенствах.
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) в 2022 году отстранила российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине. В декабре в пресс-службе организации сообщили РИА Новости, что позиция по этому вопросу не изменилась. Позже глава FIS Йохан Элиаш заявил, что россиян и белорусов необходимо допустить до международных соревнований в качестве нейтральных спортсменов.