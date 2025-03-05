Терентьева: «Я не готова соперничать с лидерами на Кубке мира. ЧМ и наши старты — небо и земля»

Все-таки тренироваться я начала лишь с октября, и то не сказать, что это была полноценная работа. Понятно, что я выкладывалась по максимуму, но сами понимаете: человек, родивший в августе, объективно не способен отдаваться тренировкам на все 100%. Понятно, что на первом месте у меня теперь всегда будет ребенок, это даже не обсуждается, но со следующего сезона я планирую в гораздо большей степени отдаваться подготовке. В этом плане мы с Сашей [Терентьевым] стараемся создавать для себя все условия, — сказала Терентьева в интервью RT.