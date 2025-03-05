Терентьева: «Я не готова соперничать с лидерами на Кубке мира. ЧМ и наши старты — небо и земля»

На чемпионате России, который проходит в Казани, Терентьева победила в скиатлоне, спринте и раздельной гонке классикой.
— В конце января после двух личных побед на этапе Кубка России в Ижевске, когда вас спросили о потенциальной конкуренции с теми, кто бегает на Кубке мира, вы ответили: «Я не готова, я не боеспособна». Если сравнивать ваше нынешнее состояние с тем, можете сказать, что готовность соревноваться становится более высокой?
— Так я и сейчас не готова к тому, чтобы соперничать с лидерами на Кубке мира, не поменяла своего мнения на этот счет. Когда смотрю трансляции чемпионата мира, который сейчас проходит в Тронхейме, тоже понимаю, что те старты и наши — это небо и земля, скажем так. Для того чтобы в моём случае всерьез говорить о конкуренции, нужно для начала провести полноценный тренировочный сезон.
Все-таки тренироваться я начала лишь с октября, и то не сказать, что это была полноценная работа. Понятно, что я выкладывалась по максимуму, но сами понимаете: человек, родивший в августе, объективно не способен отдаваться тренировкам на все 100%. Понятно, что на первом месте у меня теперь всегда будет ребенок, это даже не обсуждается, но со следующего сезона я планирую в гораздо большей степени отдаваться подготовке. В этом плане мы с Сашей [Терентьевым] стараемся создавать для себя все условия, — сказала Терентьева в интервью RT.