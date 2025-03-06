Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Елена Вяльбе сообщила о госпитализации Юрий Бородавко

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что старший тренер сборной России Юрий Бородавко госпитализирован.

Источник: Чемпионат.com

У специалиста обнаружена пневмония, сообщает «РИА Новости Спорт».

Ранее Бородавко отметил, что сбор Александра Большунова в Италии принёс спортсмену пользу. Во время него российский лыжник выиграл гонку Sudtirol Moonlight Classic. Для Большунова этот международный старт стал первым за последние три года.

Отметим, что сегодня, 6 марта, в рамках чемпионата России — 2025 состоится мужская гонка свободным стилем. Старт соревнований запланирован на 12:30 мск. Гонку в прямом эфире покажут телеканалы холдинга «Матч ТВ».