Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Непряева: дистанция коньком — самое страшное что может быть, досадно что «слила» концовку

Лыжница Дарья Непряева прокомментировала выступление в разделке свободным стилем на ЧР-2025 в Казани.

Источник: Соцсети

Спортсменка завоевала бронзу, уступив Екатерине Смирновой 28,2 секунды.

«Любая медаль для меня — это очень круто. Прогресс есть. Коньковая дистанция — это самое страшное, что может быть. Но в этом году на главном старте получилось побороться за тройку, я очень этому рада. Досадно что я так “слила” концовку, но я просто ехала и терпела. С самого начала взяла высокий темп, чтобы с первых метров включаться в борьбу за тройку лучших.

Не жалею, что начала в полную силу, сложно сказать ошибка это или нет, в принципе я додержала почти до конца высокий темп, просела только на концовке. Тяжёлая часть там уже шла равнинная, что я просто шла на зубах что называется и терпела. Погода не повлияла, снегопад не заметила», — передаёт слова Непряевой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.