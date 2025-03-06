Непряева: дистанция коньком — самое страшное что может быть, досадно что «слила» концовку

«Любая медаль для меня — это очень круто. Прогресс есть. Коньковая дистанция — это самое страшное, что может быть. Но в этом году на главном старте получилось побороться за тройку, я очень этому рада. Досадно что я так “слила” концовку, но я просто ехала и терпела. С самого начала взяла высокий темп, чтобы с первых метров включаться в борьбу за тройку лучших.



Не жалею, что начала в полную силу, сложно сказать ошибка это или нет, в принципе я додержала почти до конца высокий темп, просела только на концовке. Тяжёлая часть там уже шла равнинная, что я просто шла на зубах что называется и терпела. Погода не повлияла, снегопад не заметила», — передаёт слова Непряевой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.