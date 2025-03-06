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Дарья Непряева выступит в командном спринте с сестрой Натальей Терентьевой

Лыжница Дарья Непряева рассказала, что выступит в командном спринте на ЧР-2025 в Казани вместе со своей сестрой Натальей Терентьевой.

Источник: РИА "Новости"

Квалификация и финал в этой гонке состоятся 8 марта.

«Командный спринт побегу, с Наташей. Чемпионат в принципе складывается удачно, были маленькие невезения, как например в смешанной эстафете, но в целом я рада тому как всё идёт. На что готовилась — то и получается. По спринту обидно что не получилось побороться и пройти в финал, но если трезво оценивать свои способности, на таком кругу за тройку бороться мне было бы тяжело.

На чемпионате России что четвёртая, что восьмая — разницы большой нет. Так что не сильно расстроилась, получилось сэкономить силы на разделку. Не думаю, что сильно поменялись бы расклады у девочек, даже с другой финишной прямой, всё-таки Наташа, Алёна и Настя всё равно были бы в тройке. Круг короткий, даже если финишную прямую срезать, всё равно равнины много, а эти девочки очень сильные, особенно финиш у них сильный», — передаёт слова Непряевой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.