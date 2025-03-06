Дарья Непряева выступит в командном спринте с сестрой Натальей Терентьевой

«Командный спринт побегу, с Наташей. Чемпионат в принципе складывается удачно, были маленькие невезения, как например в смешанной эстафете, но в целом я рада тому как всё идёт. На что готовилась — то и получается. По спринту обидно что не получилось побороться и пройти в финал, но если трезво оценивать свои способности, на таком кругу за тройку бороться мне было бы тяжело.



На чемпионате России что четвёртая, что восьмая — разницы большой нет. Так что не сильно расстроилась, получилось сэкономить силы на разделку. Не думаю, что сильно поменялись бы расклады у девочек, даже с другой финишной прямой, всё-таки Наташа, Алёна и Настя всё равно были бы в тройке. Круг короткий, даже если финишную прямую срезать, всё равно равнины много, а эти девочки очень сильные, особенно финиш у них сильный», — передаёт слова Непряевой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.