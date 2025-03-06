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Устюгов — о нападках Большунова: нам надо зарыть топор войны. Ничего не буду отвечать

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов не стал отвечать Александру Большунову на его жёсткие высказывания после разделки на ЧР-2025.

Источник: РИА "Новости"

Лидер сборной отметил несправедливость ситуации после контакта в полуфинале спринта.

«Радоваться можно, но я немного огорчился. Аппетит приходит во время еды. В целом доволен, поскольку стартовал довольно рано и ориентира не было. Большунов с нами бегает, как с детьми. Он съездил на сбор в Италию, посидел в горах. А я готовился в Сыктывкаре, и это тоже работает.

Я ничего отвечать не буду. Нам надо зарыть топор войны, а бороться только на лыжне, как он это и сделал сегодня. На Олимпиаде за то, что он прыгнул мне на лыжи, ему бы показали жёлтую карточку и дисквалифицировали. Ну пусть готовится к Олимпиаде. А я готовлюсь к чемпионату России и делаю всё, чтобы показать результат и обеспечить нашу мини-команду на следующий сезон. Что касается Олимпиады — я реалист. У нас есть рейтинг и мне будет сложно пробиться. Для меня главный старт — чемпионат России», — сказал Устюгов в эфире «Матч ТВ».