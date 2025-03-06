Губерниев: «Сколько бы мы щеки ни надували, Большунову не интересно соревноваться в России»

«Слова Большунова? Они абсолютно нормальные. Это мнение всех здравомыслящих людей в стране, которые хоть немного понимают в спорте. Человек, который девять раз стоял на олимпийском пьедестале, естественно хочет стоять там вновь. Сколько бы мы щеки ни надували, Большунову не интересно соревноваться в России. Своей тирадой про Устюгова и судейство он подтвердил, что судейство на чемпионате России — фуфло.



Мотивация у него одна — вернуться. Он выходит на старт и побеждает, чтобы вернуться и быть сильнейшим в мире. Он абсолютно прав. Если люди этого не понимают, то в спорте они не разбираются. Сейчас и Терентьева сказала правильные слова. Надо быть реалистами и перестать рисовать воздушные замки. Не надо думать, что к нам приползут на коленях и будут просить вернуться.



Далеки ли сейчас российские соревнования от мировых? Вы можете представить, чтобы на чемпионате мира болельщики и журналисты в течение часа после гонки не знали, что кого-то из призеров собираются дисквалифицировать? Можете представить, чтобы представители федерации кичились тем, что они не обязаны ничего говорить зрителям? Мы делаем максимум, чтобы развивать спорт в стране. Я же протоколы не для себя прошу. Я людям хочу об этом рассказать. Если ФЛГР считает людей за дерьмо, то это, мягко говоря, непрофессиональная история», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.