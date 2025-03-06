Клебо стал рекордсменом среди мужчин по числу золотых медалей на ЧМ

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо завоевал 14-ю золотую медаль на чемпионатах мира по лыжным гонкам, установив рекорд по числу побед на мировых первенствах среди мужчин.
На чемпионате мира в норвежском Тронхейме Клебо в четверг первенствовал в составе сборной в мужской эстафете 4 по 7,5 км. Норвежская команда пробежала дистанцию за 1 час 8 минут 13,7 секунды. Клебо финишировал на последнем, четвертом этапе. Кроме него, в эстафете также приняли участие Эрик Валнес, Мартин Нюэнгет и Харальд Амундсен.
Второе место в эстафете заняла сборная Швейцарии (+21,6 секунды), бронзу взяла команда Швеции (+21,8).
Клебо обошел по числу золотых медалей на чемпионатах мира соотечественника Петтера Нортуга (13). Также он сравнялся по числу побед на мировых первенствах с главой Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе и норвежкой Терезой Йохауг. Абсолютный рекорд чемпионатов мира — 18 золотых медалей — принадлежит представительнице Норвегии Марит Бьорген.
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) в 2022 году отстранила российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине. В декабре в пресс-службе организации сообщили РИА Новости, что позиция по этому вопросу не изменилась. Позже глава FIS Йохан Элиаш заявил, что россиян и белорусов необходимо допустить до международных соревнований в качестве нейтральных спортсменов.