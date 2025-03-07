Команда Вяльбе выиграла вечернюю шоу-эстафету в рамках чемпионата России в Казани. Она бежала последний этап и срезала дистанцию

Глава ФЛГР прошла свой этап значительно быстрее остальных — за 3 минуты и 29,4 секунды. При этом Александр Большунов пробежал этап за 3.52,1, а Сергей Ардашев — за 3.52,4. В основном участники эстафеты показывали время от 4 до 5 минут.