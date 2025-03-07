Вяльбе срезала дистанцию на шоу-гонке, но ее наградили золотой медалью. Хммм

Можно ли было создать для главного тренера более благоприятную позицию, не влезая в дебри с отдельным кругом? Вполне. Например, разрешить ее команде до старта заменить одну женщину на мужчину, чтобы сохранить гендерное равенство. И тогда у Вяльбе были бы лишние секунд 30 запаса. Хватило бы этого для победы? Скорее всего, нет.