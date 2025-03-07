Вяльбе срезала дистанцию на шоу-гонке, но ее наградили золотой медалью. Хммм

В рамках лыжного ЧР в Казани прошла шоу-гонка «80 лет Великой Победе». Соревнования при красивом вечернем свете, со зрителями, в необычном формате — классная идея, чтобы разнообразить программу турнира.
Поучаствовала и президент федерации / главный тренер сборной Елена Вяльбе. Круто же, когда трехкратная олимпийская чемпионка бежит в одной эстафете с местными детьми и вдохновляет их собственным примером? Но кажется, что-то пошло не по плану.
Вяльбе обогнала на 20 секунд Большунова. А кто-то знал про отдельный круг?
● Формат соревнований — смешанная эстафета 6×1,9 км свободным стилем. Команды составлены по принципу:
— мужчина из сборной России;
— женщина из сборной России;
— юноша из спортшколы Татарстана (2009−2010 г.р);
— девушка из спортшколы Татарстана (2009−2010 г.р);
— сервисмен сборной России или Татарстана;
— тренер сборной России или Татарстана.
Всего 10 команд. Стартовали в том числе и почти все звезды сборной: Дарья Непряева, Татьяна Сорина, а еще Савелий Коростелев, Артем Мальцев и Александр Большунов, которые за несколько часов до этого разыгрывали медали «разделки».
● Вяльбе получила эстафету на заключительный этап четвертой. При этом впереди были Егор Сорин, Петр Седов и Алексей Черноусов — еще недавно члены сборной, которые и сейчас в отличной форме.
Вот как бежала Елена Валерьевна.
А вот — Егор Сорин. Судя по этому отрезку, он соревновался, а не гулял по трассе.
А теперь цифры из протокола. Вяльбе на своем отрезке выиграла у Сорина около 40 секунд, у Седова — больше минуты. И показала лучшее время на этапе, обогнав на 20 секунд даже Александра Большунова.
Верим?
● Сразу после состоялась церемония награждения. Вяльбе вышла за золотом вместе с командой, где были также Егор Митрошин, Татьяна Сорина, сервисмен Дмитрий Тишкин и местные лыжники Мария Прибыткова и Радмир Ихсанов.
Всех призеров торжественно наградили. О казусе с дистанцией — ни слова.
Почему статус шоу-гонки — не оправдание?
● Елена Вяльбе уже на следующий день заявила, что «у нее был свой круг, который показали организаторы соревнований».
«На этом этапе у женщин был свой круг. Я по нему и ехала. Так как вторая женщина‑тренер не побежала, я была одна», — объяснение от главы ФЛГР.
По крайней мере, тогда понятно, почему она спокойно вышла на награждение. Но вопрос: почему про этот специальный круг не знал никто, кроме нее и организаторов?
● Вяльбе в свои 56 действительно оказалась в сложных условиях по сравнению с остальными участниками: у других команд заключительный этап бежали мужчины-тренеры, к тому же гораздо моложе.
Можно ли было создать для главного тренера более благоприятную позицию, не влезая в дебри с отдельным кругом? Вполне. Например, разрешить ее команде до старта заменить одну женщину на мужчину, чтобы сохранить гендерное равенство. И тогда у Вяльбе были бы лишние секунд 30 запаса. Хватило бы этого для победы? Скорее всего, нет.
Было бы понятней для зрителей и юных участников, которые не вполне осознали логику награждения золотой медалью человека, который нарушил то, что казалось общими для всех правилами? Точно да.
● Вряд ли Александра Большунова, например, сильно расстроило второе место (хотя кто знает).
А вот местных 15-летних спортсменов наверняка. Они старались, боролись, а в итоге уступили — кстати, почему? Потому что Вяльбе — главный тренер и президент федерации?
Если бы в эстафете соревновались только представители федерации и сборной России — вопросов нет. В рамках шоу действительно можно позволить себе что угодно. Например, пропустить вперед именинника / женщин в честь 8 марта / президента федерации. Но там бежали и обычные спортсмены, тем более дети. Для многих гонка в одной команде с Большуновым или Коростелевым — главное событие в жизни.
Предупредили ли их, что победитель известен уже до старта? Похоже, нет.
Автор: Наталья Марьянчик