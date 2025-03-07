Вяльбе сейчас удобно критиковать. Но казнь за шоу-эстафету — это перебор

Вот и в Казани была эстафета аж на 6 этапов. Вперемешку: дети, спортсмены, тренеры, сервис. Еще раз: это был не отбор на Кубок мира и даже не битва за бесплатные билеты в кино, а просто большая лыжная вечеринка. Именно поэтому никто не придал значения тому, что на последнем этапе в одной из команд была Вяльбе, а в других — Егор Сорин и Петр Седов, которые до сих в полнейшем порядке на лыжне.