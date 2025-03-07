Вяльбе сейчас удобно критиковать. Но казнь за шоу-эстафету — это перебор

Впервые за последние три года я заступаюсь за Елену Вяльбе. У нас с ней глобальные расхождения по многим вопросам. И они остаются. Однако избитый афоризм «Платон мне друг, но истина дороже» работает и в обратную сторону. Ее теперь уже скандальный этап в шоу-эстафете как по мне — раздутая история.
Давайте сразу с главного — это была шоу-гонка. Где ключевое слово — «шоу». В таких форматах вообще не имеет значения, кто побеждает и как. Это не соревнования, а что-то вроде показательных выступлений фигуристов. Главная задача — развлечь зрителей.
Вот и в Казани была эстафета аж на 6 этапов. Вперемешку: дети, спортсмены, тренеры, сервис. Еще раз: это был не отбор на Кубок мира и даже не битва за бесплатные билеты в кино, а просто большая лыжная вечеринка. Именно поэтому никто не придал значения тому, что на последнем этапе в одной из команд была Вяльбе, а в других — Егор Сорин и Петр Седов, которые до сих в полнейшем порядке на лыжне.
Сравнивать скоростные возможности молодых тренеров и бабушки (внучке Вяльбе Ангелине — 14 лет) — этого в самом деле кто-то хочет? Даже без британских ученых можно догадаться, что у Сорина, способного пробежать этот километр на уровне гонщиков Кубка мира, шансы несколько выше.
Вяльбе вышла на старт — и это уже смело. Ведь ей понятно, что в нынешних кондициях она не будет смотреться выигрышно на фоне топ-лыжников. Однако в формате шоу — почему нет?
Если Джордан на несколько минут выскочит на Матч звезд НБА — все заревут от восторга, никто не будет мешать ему спокойно забросить мяч в корзину. И вряд ли кто-то потом будет возмущаться, что защитники не особенно сопротивлялись, а эти 2 очка решили судьбу матча. В таких играх всем без разницы, с каким счетом завершится игра. Также всем по барабану, кто победит в реслинге — главное, чтобы было весело. И лыжная шоу-гонка — ровно та же история.
Как думаете, если бы сейчас в Тронхейме провели шоу-эстафету с командой короля Норвегии, какое место она заняла? Да Нортуг демонстративно проиграл бы Харальду разножку, а потом все дружно хохотали бы.
Кстати, королевская семья приезжала на командный спринт на чемпионате мира — и у лыжниц просто отобрали раздевалку, чтобы Их величества могли там приодеться. А спортсменкам предложили идти в мужскую или за трейлер…
Лыжи все еще не привыкли к вниманию и часто продолжают жить по тому самому принципу «медали любят тишину». Лишь на следующий день президент ФЛГР объяснила свой суперскоростной этап скупым комментарием «Матчу»: «На этом этапе у женщин был свой круг, который мне до этого показали организаторы. Я по нему и ехала. Так как вторая женщина‑тренер не побежала, я была одна».
«Свой круг» укладывается в концепцию шоу. Проблема лишь в том, что никто заранее об этом ничего не сказал. И не пояснил сразу после.
Победный финиш Вяльбе в эти даты — вообще символичная история. 18 лет назад она установила вечный рекорд в Тронхейме, выиграв 5 из 5 гонок на чемпионате мира.
Это можно было красиво обыграть. Она могла демонстративно срезать на стадионе, чтобы все видели, что это прикол. Или проехать часть дистанции на снегоходе. А Егор Сорин после финиша мог посмотреть в протокол, заценить, что она полминуты привезла Большунову, и в микрофон предложить ей перейти в его группу. Сама Вяльбе — в ответ постебаться и сказать, что согласна, но при условии, что все тренировки будут так же на снегоходе.
В общем, было море способов повернуть все в сторону фана и шоу. В этом же и смысл таких гонок. Но из-за слабой подачи и последующего молчания банальные веселые старты превратились в скандал. Посылы в стиле «Вяльбе отобрала медали у детей» легко бились бы простыми своевременными разъяснениями про смысл шоу-гонок.
Вот только ФЛГР, видимо, не считает нужным проговаривать очевидные для них вещи и доказывать, что 2×2=4, а шоу — не битва за строчки в протоколе. Плюс высказывания Вяльбе в последние годы привели к тому, что теперь в любой неоднозначной ситуации много желающих ее уколоть.
У меня к Вяльбе тоже много вопросов, но выставлять ее злодейкой в этой истории кажется странным. Огромная недоработка именно по медийке, в результате чего отличная идея с большой эстафетой для всего лыжного прайда вылилась в скандал на ровном месте.
Автор: Владимир Иванов