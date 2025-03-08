Клебо повторил рекорд Вяльбе на чемпионате мира

Клебо выиграл все шесть гонок на чемпионате мира в норвежском Тронхейме и повторил рекорд россиянки Елены Вяльбе, которая выиграла все старты на чемпионате мира 1997 года, который также проходил в Тронхейме. Тогда у лыжниц было пять гонок. Клебо стал 15-кратным чемпионом мира и обошел Вяльбе (14 золотых медалей) по общему количеству побед на мировых первенствах. Абсолютный рекорд чемпионатов мира — 18 золотых медалей — принадлежит представительнице Норвегии Марит Бьорген.