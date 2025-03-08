Клебо повторил рекорд Вяльбе на чемпионате мира

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо стал победителем марафона и повторил рекорд Елены Вяльбе, выиграв все гонки в рамках одного чемпионата мира по лыжным гонкам.
Клебо преодолел 50 километров за 1 час 57 минут 47,1 секунды. Второе место занял швед Вильям Поромаа (отставание — 2,1 секунды). Бронзу завоевал норвежец Симен Крюгер (+8,5).
Клебо выиграл все шесть гонок на чемпионате мира в норвежском Тронхейме и повторил рекорд россиянки Елены Вяльбе, которая выиграла все старты на чемпионате мира 1997 года, который также проходил в Тронхейме. Тогда у лыжниц было пять гонок. Клебо стал 15-кратным чемпионом мира и обошел Вяльбе (14 золотых медалей) по общему количеству побед на мировых первенствах. Абсолютный рекорд чемпионатов мира — 18 золотых медалей — принадлежит представительнице Норвегии Марит Бьорген.
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) в 2022 году отстранила российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине. В декабре в пресс-службе организации сообщили РИА Новости, что позиция по этому вопросу не изменилась. Позже глава FIS Йохан Элиаш заявил, что россиян и белорусов необходимо допустить до международных соревнований в качестве нейтральных спортсменов.