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FIS пока не планирует допускать российских лыжников до соревнований

FIS отстранила российских спортсменов в марте 2022 года.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) пока не запланировала рассмотрение вопроса о возвращении российских и белорусских спортсменов на свои соревнования. Об этом ТАСС сообщили в организации.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что международные федерации по зимним видам спорта должны рассмотреть возможности допуска россиян до квалификационных турниров к Олимпиаде 2026 года в Италии.

«Для FIS ситуация ясна и остается неизменной: любое решение относительно участия нейтральных спортсменов в соревнованиях FIS является прерогативой совета FIS, который постоянно рассматривает и обсуждает этот вопрос. На данный момент нет утвержденных временных рамок для какого-либо определения по этому вопросу», — говорится в заявлении организации.

FIS отстранила российских и белорусских спортсменов в марте 2022 года. Глава FIS Йохан Элиаш, претендующий на пост главы МОК, выступает за их допуск до Игр 2026 года в нейтральном статусе, однако организация не допускает спортсменов даже в этом статусе.

Серебряный призер Олимпиады в Ванкувере Александр Панжинский считает, что ключевые решения по этому вопросу будут приняты осенью.