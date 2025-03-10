FIS пока не планирует допускать российских лыжников до соревнований

FIS отстранила российских и белорусских спортсменов в марте 2022 года. Глава FIS Йохан Элиаш, претендующий на пост главы МОК, выступает за их допуск до Игр 2026 года в нейтральном статусе, однако организация не допускает спортсменов даже в этом статусе.