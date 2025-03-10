FIS пока не планирует допускать российских лыжников до соревнований

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) пока не запланировала рассмотрение вопроса о возвращении российских и белорусских спортсменов на свои соревнования. Об этом ТАСС сообщили в организации.
Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что международные федерации по зимним видам спорта должны рассмотреть возможности допуска россиян до квалификационных турниров к Олимпиаде 2026 года в Италии.
«Для FIS ситуация ясна и остается неизменной: любое решение относительно участия нейтральных спортсменов в соревнованиях FIS является прерогативой совета FIS, который постоянно рассматривает и обсуждает этот вопрос. На данный момент нет утвержденных временных рамок для какого-либо определения по этому вопросу», — говорится в заявлении организации.
FIS отстранила российских и белорусских спортсменов в марте 2022 года. Глава FIS Йохан Элиаш, претендующий на пост главы МОК, выступает за их допуск до Игр 2026 года в нейтральном статусе, однако организация не допускает спортсменов даже в этом статусе.
Серебряный призер Олимпиады в Ванкувере Александр Панжинский считает, что ключевые решения по этому вопросу будут приняты осенью.