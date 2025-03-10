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Тренера норвежских прыгунов с трамплина отстранили после скандала

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Федерация лыжных видов спорта Норвегии на своем официальном сайте объявила об отстранении на неопределенный срок главного тренера национальной команды по прыжкам на лыжах с трамплина Магнуса Бревига и сервисмена Адриана Ливельтена после манипуляции с экипировкой на чемпионате мира в Тронхейме.

Источник: NTB / Geir Olsen

На время отстранения Бревига его должность будет занимать Бине Норчич.

«Я полностью поддерживаю просьбу комитета по прыжкам на лыжах с трамплина и поэтому принял решение немедленно приостановить деятельность Бревига и Ливельтена в соответствии с положениями закона об условиях труда», — заявил исполняющий обязанности генерального секретаря Федерации лыжных видов спорта Норвегии Ола Кёль.

В организации отметили, что полностью доверяют директору комитета по прыжкам на лыжах с трамплина Яну-Эрику Ольбу, так как нет доказательств, что «он знал или мог знать о манипуляциях с экипировкой».

«Мы продолжим выяснять, что именно произошло и кто был замешан в манипуляциях с комбинезонами в преддверии субботних соревнований, — сказал Ольбу. — В этом деле все еще остается несколько вопросов без ответа. Нам необходимо досконально в этом разобраться».

Ранее олимпийские чемпионы норвежские прыгуны на лыжах с трамплина Мариус Линдвик и Йоханн Андре Форфанг, а также двоеборец Йорген Гробак были дисквалифицированы с домашнего чемпионата мира за манипуляции с экипировкой. В паховой области костюмов спортсменов была вшита армированная нить для улучшения их аэродинамических характеристик, что является нарушением правил. Ольбу признался в мошенничестве и взял на себя вину за инцидент. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) проводит расследование.