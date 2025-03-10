Тренера норвежских прыгунов с трамплина отстранили после скандала

Ранее олимпийские чемпионы норвежские прыгуны на лыжах с трамплина Мариус Линдвик и Йоханн Андре Форфанг, а также двоеборец Йорген Гробак были дисквалифицированы с домашнего чемпионата мира за манипуляции с экипировкой. В паховой области костюмов спортсменов была вшита армированная нить для улучшения их аэродинамических характеристик, что является нарушением правил. Ольбу признался в мошенничестве и взял на себя вину за инцидент. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) проводит расследование.