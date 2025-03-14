«Поплатился своим разгильдяйством». Устюгов пропустит этап КР и марафон в Сыктывкаре

«Планы на ближайшее будущее: пройти полностью курс антибиотиков и восстановиться. В голове сидит поехать в Сыктывкар и там подготовиться к финалу Кубка России в Кировске. Но я буду отталкиваться от своего самочувствия. Бывает, что голова кружится. Температура была очень высокой, я не помню, чтобы у меня когда-то температура поднималась до такого, было немного страшновато. Как оказалось, многие спортсмены заболели, всё пошло по цепочке. Я поплатился своим разгильдяйством, что заболел, — не относился к своему здоровью как положено.



Очень хотелось бы выступить в гонке на 50 км классикой на чемпионате России в Сыктывкаре, но я понимаю, что для моего организма это будет очень большой стресс. Сейчас задача восстановиться, ехать в Кировск и бежать многодневку», — сказал лыжник в видео, опубликованном в его телеграм-канале.