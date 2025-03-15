Йохауг выиграла гонку на 20 км классическим стилем на Кубке мира

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) в 2022 году отстранила российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления. В январе 2025 года глава FIS Йохан Элиаш заявил, что россиян и белорусов следует допустить до международных соревнований в качестве нейтральных спортсменов.