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Йохауг выиграла гонку на 20 км классическим стилем на Кубке мира

Йохауг выиграла гонку на 20 км классическим стилем на этапе Кубка мира.

Источник: Reuters

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Норвежская лыжница Тереза Йохауг стала победительницей гонки на 20 км классическим стилем с раздельным стартом в рамках 10-го этапа Кубка мира, который проходит в норвежском Хольменколлене.

Йохауг пробежала дистанцию за 49 минут 59,9 секунды. Второе место заняла норвежка Астрид Слинд (+16,5), третьей стала немка Виктория Карл (+53,4).

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) в 2022 году отстранила российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления. В январе 2025 года глава FIS Йохан Элиаш заявил, что россиян и белорусов следует допустить до международных соревнований в качестве нейтральных спортсменов.