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Ски-альпинист из России стал четвертым в спринте на этапе Кубка мира

Ски-альпинист Филиппов стал четвертым в спринте на этапе Кубка мира в Австрии.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Российский ски-альпинист Никита Филиппов занял четвертое место в спринте на этапе Кубка мира в австрийском Шладминге.

Филиппов отстал от победившего испанца Ориоля Кардона-Коля на 13,8 секунды.

Ранее Международная федерация ски-альпинизма (ISMF) выдала лицензии пяти российским спортсменам для участия в соревнованиях под ее эгидой в нейтральном статусе. Помимо Филиппова, лицензии ISMF на сезон-2024/25 получили Андрей Федоров, Варвара Прохорова, Павел Якимов и Дарья Зинченко. Кубок и чемпионат мира являются отборочными турнирами к зимней Олимпиаде-2026. Соревнования по ски-альпинизму впервые будут включены в программу Олимпийских игр.