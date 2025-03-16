Ски-альпинист из России стал четвертым в спринте на этапе Кубка мира

Ранее Международная федерация ски-альпинизма (ISMF) выдала лицензии пяти российским спортсменам для участия в соревнованиях под ее эгидой в нейтральном статусе. Помимо Филиппова, лицензии ISMF на сезон-2024/25 получили Андрей Федоров, Варвара Прохорова, Павел Якимов и Дарья Зинченко. Кубок и чемпионат мира являются отборочными турнирами к зимней Олимпиаде-2026. Соревнования по ски-альпинизму впервые будут включены в программу Олимпийских игр.