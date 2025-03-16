Наталья и Александр Терентьевы выиграли спринтерские гонки на этапе КР

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Лыжники Наталья и Александр Терентьевы стали победителями спринтерских гонок классическим стилем на этапе Кубка России в Сыктывкаре.
В финале Наталья Терентьева преодолела дистанцию за 3 минуты 11,73 секунды. Второе место заняла Алена Баранова (отставание — 2,30 секунды), третье — Анастасия Фалеева (+2,55).
Результат Александра Терентьева — 2.43,83. Вторым стал Владислав Осипов (+1,42), третьим — Александр Бакуров (+1,66). Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов занял четвертое место (+2,81).
В понедельник на этапе Кубка России пройдут индивидуальные гонки классическим стилем на 5 км у женщин и 10 км у мужчин.