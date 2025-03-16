Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Наталья и Александр Терентьевы выиграли спринтерские гонки на этапе КР

Наталья и Александр Терентьевы выиграли спринтерские гонки на этапе Кубка России.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Лыжники Наталья и Александр Терентьевы стали победителями спринтерских гонок классическим стилем на этапе Кубка России в Сыктывкаре.

В финале Наталья Терентьева преодолела дистанцию за 3 минуты 11,73 секунды. Второе место заняла Алена Баранова (отставание — 2,30 секунды), третье — Анастасия Фалеева (+2,55).

Результат Александра Терентьева — 2.43,83. Вторым стал Владислав Осипов (+1,42), третьим — Александр Бакуров (+1,66). Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов занял четвертое место (+2,81).

В понедельник на этапе Кубка России пройдут индивидуальные гонки классическим стилем на 5 км у женщин и 10 км у мужчин.