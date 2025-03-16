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Шведская лыжница выиграла гонку на 10 км свободным ходом на этапе КМ

Шведская лыжница Моа Илар выиграла гонку на 10 км свободным ходом на этапе КМ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Шведская лыжница Моа Илар стала победительницей гонки на 10 км свободным ходом с раздельным стартом в рамках 10-го этапа Кубка мира в норвежском Холменколлене.

Илар пробежала дистанцию за 25 минут 24,6 секунды. Второй стала норвежка Хайди Венг (+1,6 секунды), третье место заняла немка Виктория Карл (+16,3).

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) в 2022 году отстранила российских и белорусских спортсменов от своих турниров до дальнейшего уведомления. В январе 2025 года глава FIS Йохан Элиаш заявил, что россиян и белорусов следует допустить до международных соревнований в качестве нейтральных спортсменов.