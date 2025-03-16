Шведская лыжница выиграла гонку на 10 км свободным ходом на этапе КМ

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Шведская лыжница Моа Илар стала победительницей гонки на 10 км свободным ходом с раздельным стартом в рамках 10-го этапа Кубка мира в норвежском Холменколлене.
Илар пробежала дистанцию за 25 минут 24,6 секунды. Второй стала норвежка Хайди Венг (+1,6 секунды), третье место заняла немка Виктория Карл (+16,3).
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) в 2022 году отстранила российских и белорусских спортсменов от своих турниров до дальнейшего уведомления. В январе 2025 года глава FIS Йохан Элиаш заявил, что россиян и белорусов следует допустить до международных соревнований в качестве нейтральных спортсменов.