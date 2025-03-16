Американка Диггинс досрочно выиграла общий зачёт Кубка мира по лыжам. Это её третий «БХГ»

Это третий «Большой хрустальный глобус» в карьере 33-летней Диггинс. Она побеждала в сезонах-2020/2021 и 2023/2024. В нынешнем сезоне Джессика Диггинс одержала шесть побед в гонках на этапах Кубка мира.