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Коростелев выиграл гонку с раздельным стартом на этапе Кубка России

Коростелев выиграл гонку на 10 км на КР в отсутствие Большунова и Терентьева.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Лыжник Савелий Коростелев стал победителем гонки с раздельным стартом на 10 км классическим ходом в рамках этапа Кубка России в Сыктывкаре, которую пропустили трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов и двукратный призер Игр-2022 Александр Терентьев.

Коростелев преодолел дистанцию за 24 минуты 57,1 секунды. Вторым финишировал Сергей Ардашев с отставанием в 29 секунд, третьим стал Алексей Червоткин (+34,8).

Большунов и Терентьев значились в протоколе соревнований, но на старт не вышли. Старший тренер сборной России Юрий Бородавко сообщил РИА Новости, что спортсмены пропустили гонку по состоянию здоровья.