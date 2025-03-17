Коростелев выиграл гонку с раздельным стартом на этапе Кубка России

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Лыжник Савелий Коростелев стал победителем гонки с раздельным стартом на 10 км классическим ходом в рамках этапа Кубка России в Сыктывкаре, которую пропустили трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов и двукратный призер Игр-2022 Александр Терентьев.
Коростелев преодолел дистанцию за 24 минуты 57,1 секунды. Вторым финишировал Сергей Ардашев с отставанием в 29 секунд, третьим стал Алексей Червоткин (+34,8).
Большунов и Терентьев значились в протоколе соревнований, но на старт не вышли. Старший тренер сборной России Юрий Бородавко сообщил РИА Новости, что спортсмены пропустили гонку по состоянию здоровья.