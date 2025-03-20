Клебо в пятый раз выиграл Кубок мира. Удивительно, но рекордсменом он не стал

Для него это пятая победа в общем зачёте Кубка мира в карьере. Удивительно, но в истории был лыжник, который завоёвывал трофей чаще. Великий Бьорн Дэли выигрывал Кубок мира шесть раз! Для повторения его рекорда Клебо минимум один сезон нужно провести на высочайшем уровне, а для установления нового достижения — два сезона.