Глава FIS — о допуске российских лыжников: «Надеемся, наступит мир, начиная с прекращения огня»

«Я говорю о том, что мы имеем дело со схемой индивидуальных нейтральных спортсменов, и мы ожидаем, что здесь, очевидно, многое произойдет. Надеемся, что наступит мир, конечно же, начиная с прекращения огня. Я уверен, что за этим постоянно следят все международные федерации.



Мы всегда следовали политике МОК, и мы продолжим делать это. Это означает, что мы посмотрим, что будет рекомендовано международным федерациям», — приводит слова Элиаша ТАСС.