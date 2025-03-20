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Глава FIS — о допуске российских лыжников: «Надеемся, наступит мир, начиная с прекращения огня»

Президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Юхан Элиаш высказался о ситуации с допуском российских спортсменов к участию в соревнованиях под эгидой FIS.

Источник: Getty Images

Российские лыжники и сноубордисты отстранены от соревнований FIS с марта 2022 года.

Ранее Элиаш на правах кандидата в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) выступил за допуск россиян и белорусов до Игр 2026 года в нейтральном статусе.

«Я говорю о том, что мы имеем дело со схемой индивидуальных нейтральных спортсменов, и мы ожидаем, что здесь, очевидно, многое произойдет. Надеемся, что наступит мир, конечно же, начиная с прекращения огня. Я уверен, что за этим постоянно следят все международные федерации.

Мы всегда следовали политике МОК, и мы продолжим делать это. Это означает, что мы посмотрим, что будет рекомендовано международным федерациям», — приводит слова Элиаша ТАСС.