«Величайшее достижение. На века». Коростелёв — о выступлении Клебо на ЧМ-2025

— Кто больше всего впечатлил на ЧМ?
— Буду банален, само собой, Йоханнес Клебо. Хедлайнер этого чемпионата мира. Спорь не спорь с этим — это факт. Человек как выбил 100 из 100, шесть гонок из шести, поэтому, кто бы что ни говорил, величайшее достижение. На века, — сказал Коростелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
Клебо завоевал шесть из шести разыгранных золотых медалей на ЧМ — 2025 в Тронхейме (Норвегия). Ранее только россиянка Елена Вяльбе побеждала во всех дисциплинах одного чемпионата мира. На турнире 1997 года, который также проходил в Тронхейме, российская лыжница завоевала золото на пяти дистанциях.