«Величайшее достижение. На века». Коростелёв — о выступлении Клебо на ЧМ-2025

— Буду банален, само собой, Йоханнес Клебо. Хедлайнер этого чемпионата мира. Спорь не спорь с этим — это факт. Человек как выбил 100 из 100, шесть гонок из шести, поэтому, кто бы что ни говорил, величайшее достижение. На века, — сказал Коростелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.