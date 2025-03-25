Как прошел мировой лыжный сезон: доминирование Клебо, возвращение Йохауг, никакая конкуренция у мужчин

Лыжный международный сезон — все.
Итоги в общих зачетах:
- обладателями Больших хрустальных глобусов стали Йоханнес Клебо и Джессика Диггинс;
- лучшими в зачете U23 стали Эдвин Ангер и Хелен Хоффман.
Малые хрустальные глобусы распределились так:
- спринт — Клебо и Ясми Йоэнсуу;
- дистанция — Симен Крюгер и Диггинс.
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У мужчин в предолимпийском сезоне был Клебо и все остальные, причем на солидном расстоянии. Норвежец за год до Игр в Италии наконец доказал сам себе и тем, кто не верил, что он универсал.
На чемпионате мира — 2025 в Тронхейме Йоханнесу покорились все шесть гонок из шести. Он вошел в историю. Такое нельзя улучшить, если, конечно, в лыжных гонках в будущем не появятся новые виды программы. Кто сможет повторить — неизвестно. Пока претендентов нет, так как российские лыжники во главе с Александром Большуновым все еще не могут выступать на международных стартах.
Помимо этого, Клебо выиграл многодневку «Тур де Ски». Он вполне мог бы взять все спринтерские гонки сезона, но пропустил этапы в Ле-Руссе (выиграл швед Ангер) и Конье (золото у норвежца Эрика Валнеса). Так, только двум лыжникам повезло оказаться на первой строчке, которая обычно неприкосновенна. Также Йоханнес был крут в марафонах. За сезон он выиграл обе 50-километровки — на ЧМ (коньком) и КМ в Лахти (классикой). Несмотря на это, в дистанционных видах все было не так стабильно, как в спринте. МХГ ушел Крюгеру.
Соперники явно не чувствуют себя спокойно, учитывая форму норвежца. На Олимпиаде-2026 он вполне способен забрать всю программу. И теперь это не звучит как бред. Клебо отлично воспользовался отсутствием россиян. Без них такое попадание в историю чемпионатов мира могло бы и не случиться.
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Если говорить об общей конкуренции у мужчин, которую весь мир оказывает Норвегии, ее фактически нет. Из всех гонок сезона (личных и командных) скандинавы упустили золото только в пяти. Поэтому фразы фанатов лыжных гонок из России про «чемпионат Норвегии» тут очень актуальны. Хотя они и не виноваты, что никто не может с ними соперничать.
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Женские лыжи хорошо взбодрило возвращение норвежки Терезы Йохауг. Чемпионка всего и вся решилась на камбэк ради марафона на ЧМ. Все по ходу сезона складывалось неплохо: победа на «Тур де Ски», подиумы КМ. Вот только в Тронхейме Йохауг выступила ниже своих ожиданий — три серебра и бронза. Причем на все гонки, кроме одной, можно закрыть глаза, так как главной целью Йохауг была 50-километровка, но и там она не справилась. Шведка Фрида Карлссон стала лучшей в этой дисциплине. Обошла Йохауг и коллега по команде Хейди Венг. Итог — бронза.
После неудачи на мировом форуме Йохауг взяла свое на Кубке мира в Лахти. Марафон классикой она выиграла с преимуществом в минуту относительно норвежки Астрид Слинн. Шведка Эбба Андерссон капнула ей 3,5 минуты. На этом карьера Терезы завершена, но ей никто не верит. Теперь лыжница взяла паузу до Пасхи, после которой объявит, останется ли до Игр-2026. Муж очень ее уговаривает, понимая, в какой форме для своих лет (36) находится его любимая.
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БХГ удержала американка Диггинс, но с каждым годом у нее становится все больше соперниц: толпа шведок, стараются немка Виктория Карл и швейцарка Надин Фендрих, напрягает Слинн (в борьбе за МХГ в дистанционных видах норвежка проиграла всего 2 балла) и теперь еще и Йохауг. И это на трассах КМ нет Натальи Терентьевой и компании российских лыжниц. Несмотря на два Кубка мира подряд, Диггинс не выглядит главной действующей силой у женщин.
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Спринтерский зачет в этом сезоне остался за призером ЧМ Йоэнсуу. Не одной Кертту Нисканен, как говорится, едины в сборной Финляндии. Хотя всем ясно, что не было ни одной такой стабильной гонщицы на короткой дистанции, как Клебо, чтобы говорить о том, какая Йоэнсуу крутая. И так во всех женских лыжах — никогда не знаешь, кого прорвет в той или иной гонке.
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Если воспринимать всерьез молодежный зачет, какие-то перспективы точно есть у шведа Ангера. В Тронхейме на ЧМ 22-летний лыжник уже дважды стал бронзовым призером — эстафета и командный спринт. Бороться с Клебо на равных он пока не может, но парень старается. В общем зачете он второй после Йоханнеса. Возможно, именно ему возвращать своей команде утраченное величие.
Немка Хоффман забрала приз лучшей молодой гонщице. Она была в составе эстафетной четверки на ЧМ-2025, которая взяла бронзу. 23-летняя лыжница только начинает обживаться на взрослых стартах, а вот с ровесниками у нее очень неплохая статистика. Хоффман является 4-кратной чемпионкой мира среди юниоров и молодежи.
Виктория Дмитриева