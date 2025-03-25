Как прошел мировой лыжный сезон: доминирование Клебо, возвращение Йохауг, никакая конкуренция у мужчин

Женские лыжи хорошо взбодрило возвращение норвежки Терезы Йохауг. Чемпионка всего и вся решилась на камбэк ради марафона на ЧМ. Все по ходу сезона складывалось неплохо: победа на «Тур де Ски», подиумы КМ. Вот только в Тронхейме Йохауг выступила ниже своих ожиданий — три серебра и бронза. Причем на все гонки, кроме одной, можно закрыть глаза, так как главной целью Йохауг была 50-километровка, но и там она не справилась. Шведка Фрида Карлссон стала лучшей в этой дисциплине. Обошла Йохауг и коллега по команде Хейди Венг. Итог — бронза.