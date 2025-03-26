Вяльбе объявила о дисквалификации лыжника, ударившего соперника по голове

«Члены президиума рассмотрели видео, на котором было нарушение правил. На основании данного нарушения применена санкция. Так как это была эстафетная гонка, санкции распространяются на всю команду. Члены президиума большинством голосов приняли решение отстранить Георгия Филатова от всех соревнований по лыжным гонкам до конца соревновательного сезона-2024/2025, попросили деактивировать его RUS-код и передать информацию в Сыктывкар, потому что там в конце недели начинается “Лыжня Сметаниной”, чтобы его не допускали до соревнований.