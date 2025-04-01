Елена Вяльбе объяснила поцелуй с журналистом «Матч ТВ»: «Мне кажется, это хороший постик»

«Мне тоже прислали этот стоп-кадр. Собственно говоря, мы с Андреем много лет уже целуемся именно так: когда здороваемся и когда прощаемся. И да, я, видимо, уходила с передачи, и вот кто-то это (скриншот) сделал и выставил. Прекрасно, когда у людей хорошие отношения, взаимопонимание. Мы работаем в одной сфере, только я — в одной стороне, а он — по другую сторону от экрана. Но в целом, мне кажется, у нас сейчас очень хороший симбиоз со всей съемочной командой, мы им благодарны. А так хорошо. Пусть будет, мне кажется, это хороший постик», — заявила Вяльбе в интервью РИА Новости.