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Елена Вяльбе объяснила поцелуй с журналистом «Матч ТВ»: «Мне кажется, это хороший постик»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала поцелуй с журналистом «Матч ТВ» Андреем Романовым.

Источник: РИА "Новости"

Кадр попал в прямой эфир 1 апреля во время программы «Лыжная страна», когда Романов брал интервью у Вяльбе.

«Мне тоже прислали этот стоп-кадр. Собственно говоря, мы с Андреем много лет уже целуемся именно так: когда здороваемся и когда прощаемся. И да, я, видимо, уходила с передачи, и вот кто-то это (скриншот) сделал и выставил. Прекрасно, когда у людей хорошие отношения, взаимопонимание. Мы работаем в одной сфере, только я — в одной стороне, а он — по другую сторону от экрана. Но в целом, мне кажется, у нас сейчас очень хороший симбиоз со всей съемочной командой, мы им благодарны. А так хорошо. Пусть будет, мне кажется, это хороший постик», — заявила Вяльбе в интервью РИА Новости.