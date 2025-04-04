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Пеклецова выиграла гонку с раздельным стартом в Финале Кубка России

Пеклецова выиграла гонку на 10 км с раздельным стартом в Финале Кубка России.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Алина Пеклецова стала победительницей гонки с раздельным стартом свободным стилем в Финале Кубка России по лыжным гонкам, который проходит в Кировске (Мурманская область).

На дистанции 10 км она показала результат 27 минут 33,4 секунды. Второй стала олимпийская чемпионка Наталья Терентьева (отставание 4,0 секунды), третьей — ее сестра Дарья Непряева (+18,4).

Позднее в пятницу пройдет мужская гонка на 15 км. Соревнования завершатся в воскресенье мужским и женским масс-стартами свободным стилем.