Большунов выиграл пятую гонку подряд в финале Кубка России

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов победил в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем в финале Кубка России в Кировске (Мурманская область).
Большунов показал результат 35 минут 35,7 секунды.
Второе место занял Павел Соловьев (отставание 3,7 секунды), третьим стал Савелий Коростелев (+19,9).
Ранее в финале Кубка России Большунов, у которого весь сезон были различные проблемы со здоровьем, также выиграл гонки на 3 км свободным стилем, две гонки на 10 км классическим стилем и личный спринт.
В Кировске у мужчин еще запланирован масс-старт на 10 км.
Российские лыжники отстранены от соревнований международной федерации (FIS) с 2022 года.