Сергей Устюгов одержал победу в Югорском лыжном марафоне на 50 км свободным стилем

Соревнования проходят 5 и 6 апреля в Ханты-Мансийске. Марафон проводится с 2013 г. правительством ХМАО-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерацией лыжных гонок ХМАО-Югры, а с 2024 г. его организатором стал банк ВТБ.