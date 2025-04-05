Сергей Устюгов одержал победу в Югорском лыжном марафоне на 50 км свободным стилем

Он преодолел дистанцию 50 км за 1.58,45. Второе место занял Артём Грязев. Тройку призёров замкнул Алексей Шемякин.
Отметим, на дистанцию 50-километрового марафона вышли олимпийские призёры Николай Круглов, Антон Шипулин, Иван Алыпов, Алексей Петухов, Иван Черезов, Максим Чудов, Ольга Зайцева и Юлия Чепалова.
Соревнования проходят 5 и 6 апреля в Ханты-Мансийске. Марафон проводится с 2013 г. правительством ХМАО-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерацией лыжных гонок ХМАО-Югры, а с 2024 г. его организатором стал банк ВТБ.