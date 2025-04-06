Большунов вынес всех в финале Кубка России! Почему же он остался без главного трофея?

«Все хорошо. Главное, что после сложного сезона я нашёл себя. Если бы не смог до конца сезона найти, то пришлось бы думать, что было сделано не так. Но сейчас всё встало на свои места. Месяц назад я говорил, что мотивация бежать российские чемпионаты — средняя? Каждый что хочет, то и слышит. Моё мнение было в том, что для того, чтобы стать лучшей версией себя, нужны международные старты. На одном уровне выделяться хорошо, но, чтобы шагнуть дальше, мне 100% нужны международные старты. Это дополнительная мотивация, дополнительная высота. У меня всегда запредельная мотивация, когда ничего не получается. Но я продолжал участвовать в соревнованиях. Я не стал делать перерыв, стартовал везде, где мог», — заявил Большунов в эфире «Матч ТВ».