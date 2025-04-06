«Один глаз видит, а второй нет». Большунов рассказал о проблемах со зрением

«Во время тренировок в начале сезона, когда ковидом переболел, выходил на тренировку и даже осложнения замечал по зрению. Один глаз видит, а второй не видит. Для меня это было максимально непросто, потому что очень сильно себя загонял. Здоровье на первом месте, гонки это гонки, но когда ты выходишь и понимаешь, что один глаз начинает видеть хуже, особенно когда чуть‑чуть темнеет. Думаешь, а нужно ли дальше?» — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».