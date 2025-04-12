Норвежская лыжница сожгла стартовый номер на гонке Нортуга

«Это не соответствует тому, что они обещали, они еще и обвиняют в этом участников. Это просто ужасно! В 2025 году не должно быть такого, чтобы приходилось отстаивать такую идею. Я не собираюсь терпеть это! Я готова участвовать в гонке и без призовых денег, но нужно сразу обговорить это, а не менять условия перед самым началом», — приводит слова Слинд TV2.