Норвежская лыжница сожгла стартовый номер на гонке Нортуга

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Норвежская лыжница Астрид Слинд сожгла свой стартовый номер на гонке Петтера Нортуга в знак протеста против снижения размера призовых у женщин.
Изначально было заявлено, что общий призовой фонд гонки составит 1 миллион норвежских крон (около 82 тысяч евро), победители женской и мужской гонок должны были получить по 200 тысяч норвежских крон (более 16 тысяч евро). Однако незадолго до начала гонки организаторы заявили, что из-за недостаточной регистрации в женском классе призовые не будут выплачиваться.
Как сообщает SVT Sport, позднее организаторы все же приняли решение о выплатах призовых женщинам, однако существенно снизили их — до 60 тысяч крон (около 5 тысяч евро), из которых 30 тысяч должны достаться победительнице. В связи с этим Слинд в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) опубликовала видео, на котором она сжигает свой стартовый номер гонки.
«Это не соответствует тому, что они обещали, они еще и обвиняют в этом участников. Это просто ужасно! В 2025 году не должно быть такого, чтобы приходилось отстаивать такую идею. Я не собираюсь терпеть это! Я готова участвовать в гонке и без призовых денег, но нужно сразу обговорить это, а не менять условия перед самым началом», — приводит слова Слинд TV2.