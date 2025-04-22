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В Норвегии поздравили Вяльбе с днем рождения: «Ее уход будет самым значимым вкладом в международный лыжный спорт»

Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт поздравил главу Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе с днем рождения и заявил, что ее уход со своего поста станет самым значимым вкладом в международный лыжный спорт.

Источник: РИА "Новости"

В воскресенье, 20 апреля, трехкратной олимпийской чемпионке исполнилось 56 лет.

«Лично я хотел бы пожелать Вяльбе на день рождения всего наилучшего в ее скором выходе на пенсию. Это, безусловно, будет с ее стороны самым значимым вкладом в международный лыжный спорт. Будем надеяться, что она насладится покоем и тишиной. Думаю, это прекрасно подойдет ее обаятельной личности.

Уход Вяльбе на пенсию не изменит ситуацию в российском лыжном спорте, это под силу только другим людям. Но это сделает возвращение к нормальной ситуации гораздо проще, когда оно [возвращение российский спортсменов], наконец, начнется.

Тот же Большунов, безусловно, способен сам ответить на все эти вопросы, но кажется, что уход Вяльбе может значительно упростить ему задачу — сосредоточиться на лыжах, а не на спорах с довольно вспыльчивым президентом своей федерации. И это выглядит как серьезное преимущество», — сказал Сальтведт в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.