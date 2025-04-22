Лучшая российская спринтерша перешла в группу тренера Большунова

Сильнейшая российская лыжница-спринтерша Анастасия Фалеева перешла в группу к тренеру трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова Юрию Бородавко. Об этом Бородавко рассказал «РИА Новости».
Ранее Фалеева, победительница спринтерского зачета Кубка России в двух последних сезона, тренировалась в группе Егора Сорина.
«Фалеева переходит в мою группу. В отношениях между спортсменом и тренером всегда бывает понимание и непонимание. Поэтому у нас есть возможность дать спортсменам полностью реализовать себя, если они считают, что с другим тренером могут подняться на более высокий уровень», — сказал Бородавко.
Тренер допустил, что в межсезонье будут еще какие-нибудь переходы, но Большунов точно останется у него.
Российские лыжники с 2022 года отстранены от турниров международной федерации FIS.