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Лучшая российская спринтерша перешла в группу тренера Большунова

Анастасия Фалеева, победительница спринтерского зачета Кубка России в двух последних сезона, теперь будет тренироваться в группе Юрия Бородавко.

Источник: ПРОЕКТ НА ЛЫЖИ

Сильнейшая российская лыжница-спринтерша Анастасия Фалеева перешла в группу к тренеру трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова Юрию Бородавко. Об этом Бородавко рассказал «РИА Новости».

Ранее Фалеева, победительница спринтерского зачета Кубка России в двух последних сезона, тренировалась в группе Егора Сорина.

«Фалеева переходит в мою группу. В отношениях между спортсменом и тренером всегда бывает понимание и непонимание. Поэтому у нас есть возможность дать спортсменам полностью реализовать себя, если они считают, что с другим тренером могут подняться на более высокий уровень», — сказал Бородавко.

Тренер допустил, что в межсезонье будут еще какие-нибудь переходы, но Большунов точно останется у него.

Российские лыжники с 2022 года отстранены от турниров международной федерации FIS.