Лучшая российская спринтерша перешла в группу тренера Большунова

«Фалеева переходит в мою группу. В отношениях между спортсменом и тренером всегда бывает понимание и непонимание. Поэтому у нас есть возможность дать спортсменам полностью реализовать себя, если они считают, что с другим тренером могут подняться на более высокий уровень», — сказал Бородавко.