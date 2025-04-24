Главные переходы межсезонья в русских лыжах: не обошлось без скандала. Названы составы всех групп

Не успел завершиться лыжный сезон в России, а уже совсем скоро спортсмены начнут подготовку к новому.
Зима для всех предстоит непростая: в 2026 году в Италии пройдут Олимпийские игры. И лыжники живут в неизвестности, допустят их до соревнований или нет. Несмотря на это, все явно будут готовиться к сезону с удвоенной силой, так как пока категоричное «нет» им от Международного олимпийского комитета (МОК) не прилетело.
До старта подготовительного периода Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) определилась с составами основных групп сборной. Серьезных изменений не случилось, но некоторые переходы очень любопытны.
Группа Юрия Бородавко
Приобрел Бородавко, кажется, чуть больше, чем потерял. Он заполучил к себе в группу двух спринтерш, которые точно помогут в плане конкуренции Марии Истоминой и Алене Барановой. И Елизавета Пантрина, и Анастасия Фалеева ранее тренировались у Егора Сорина. Обе достигли серьезных успехов именно под руководством этого специалиста, но в какой-то момент у них начались проблемы.
Изменения в спортивной жизни Пантриной напрашивались давно. В первый сезон у Сорина Елизавета зарекомендовала себя как шикарный спринтер, особенно коньком, пошумела на чемпионате России-2023, где взяла медали в каждой гонке, в которой принимала участие. Потом яркие выступления от Пантриной стали редким явлением. Естественно, это не могло устраивать лыжницу.
У Фалеевой, которая последние два сезона является лучшим спринтером России, откровенный провал случился в этом календарном году. Там, где Анастасия должна была побеждать, ничего не получилось на все сто. Под самый конец сезона на этапе Кубка России в Кировске она вообще стала последней в спринте. Падение заставило ее финишировать 6-й. Причем неприятность в той гонке случилась еще и с Татьяной Сориной. Олимпийская чемпионка споткнулась о соперницу, упала и повредила плечо.
Поговаривают, что именно из-за этого Фалеева решила поменять группу, так как Сорина является женой тренера, и тот, по слухам, остался не в восторге от случившегося в Мурманской области. Так ли это — ни Фалеева, ни Сорин публично не подтверждали, хотя в комментарии Бородавко есть некие намеки на конфликтную ситуацию.
— Лиза Пантрина и Анастасия Фалеева пополнят группу. Когда тренеры работают долгое время со спортсменами, возникают различные ситуации. Может возникнуть недопонимание либо со стороны спортсменов, либо со стороны тренеров. Каждый спортсмен хочет развиваться, тренер хочет, чтобы выполняли его требования. Из‑за этого могут возникнуть если не конфликтные ситуации, то недопонимания.
Группа Егора Сорина
Сорин сделал некий обмен с Бородавко. К Юрию Викторовичу ушли Пантрина и Фалеева, а от того к Егору Владимировичу пришли Никита Денисов и Иван Якимушкин.
Ермил Вокуев, попавший к Бородавко в группу еще в прошлом году, не тренировался у специалиста, находясь там номинально. Теперь он выпал из нее и будет готовиться с регионом, как и до этого. Вокуев представляет на соревнованиях Республику Коми.
Денисов был у Бородавко с 2022 года. Тогда специалист заметил его после успешного для лыжника юниорского чемпионата мира. Там Никита победил в эстафете и стал третьим в масс-старте на 30 км коньком. Вот только добиться прогресса у Бородавко Денисов не смог. На этапах Кубка России и чемпионатах страны в призы спортсмен не попадал. Несмотря на это, из сборной его не убрали. Теперь пробовать стать лучше Денисов будет у Сорина.
Якимушкин перешел к Бородавко из группы Олега Перевозчикова в 2022 году. Тогда он посчитал, что нужно выходить на новый и уровень и тренироваться с топовыми спортсменами. Перевозчиков не разделял мнение лыжника, но препятствовать уходу не стал. И если в первый сезон у Бородавко Якимушкин частенько оказывался на подиуме, потом все пошло по нисходящей. Призер Олимпиады понял, что нужно что-то менять и перешел к Сорину.
«За три года не было тех результатов, которые хотелось бы получить от призера Олимпийских игр. Повлияли и болезни, которые у него в прошлом и этом году. Не считая одного результата в гонке на 70 км, остальные результаты никого не устраивали, конечно. Поэтому Иван принял решение поменять подготовку, попробовать по‑другому. Может, там будет лучше», — рассказал Бородавко «Матч ТВ».
При этом Сергей Устюгов, который и до этого числился у Сорина, явно не будет с ним тренироваться. Лыжник работает в регионе со своей мини-группой, где ему вполне комфортно, хотя есть вариант и какой-то возможной работы с Маркусом Крамером. Что касается Юлии Ступак, которая также не тренировалась с Сориным, уйдя на самоподготовку, она в новом сезоне, вероятнее всего, может вернуться в команду.
Группа Олега Перевозчикова
У Перевозчикова как-то не очень пошло сразу у четверых.
Анастасия Прокофьева, которая расцвела, избавившись от клише марафонщицы и попавшая на Олимпиаду-2022, с того времени сильно сдала. Причем ей не смог помочь в свое время ни Сорин, ни Перевозчиков. Лыжница на длинных дистанциях в прошедшем сезоне, например, совсем не блистала. В итоге потеряла место в команде и теперь будет готовиться с региональной командой Санкт-Петербурга.
У Ильи Порошкина примерно такая же ситуация. Еще несколько лет назад он радовал своих фанатов высокими результатами, но потом сник. Когда случился переход от Сорина к Перевозчикову, казалось, медальные успехи вернутся, так как Илья ранее тренировался у него, но второй заход оказался неудачным. Порошкин будет стараться вернуться в сборную, а пока проведет сезон в команде Республики Коми.
Будет работать с регионом — Республикой Татарстан — Антон Тимашов. После успешного 2023 года лыжник также потерялся. Логично, что оставлять так дальше было нельзя.
Из всех ушедших повезло, кажется, только Александру Ившину. Он был у Перевозчикова с 2022 года и словил некий застой. Его к себе взял взбадриваться Петр Седов.
На повышение пошла Дарья Канева. Из группы Андрея Нутрихина, являющейся молодежной, она ушла к Перевозчикову. Лыжница второй год подряд побеждает в марафонах на чемпионате России, но явно может больше в дистанционных видах.
Из команды Тульской области к Перевозчикову попал Павел Козадаев. 20-летний лыжник всерьез не проявлял себя в прошедшем сезоне по взрослым, но стал 5-м в юниорском рейтинге. Логичнее было бы начинать с молодежки, но по какой-то причине Козадаев сразу же оказался со взрослыми у опытного специалиста. Хотя в стране есть молодые лыжники с гораздо более высокими результатами, чем у Павла.
Группа Андрея Нутрихина
Карина Гончарова, Екатерина Евтягина и Олеся Ляшенко попробовали себя у Нутрихина, но получилось так себе. Ляшенко только в последней гонке сезона — масс-старт на 50 км коньком в рамках чемпионата России — стала 5-й, но этого оказалось мало, чтобы сохранить свое место в группе. Только Канева смогла не затеряться и сменить тренировочную группу сборной.
Взамен Нутрихин заполучил подающих надежды звезд. Среди них Алина Пеклецова, у которой громадный потенциал, медали КР и ЧР, а также постепенное развитие. Ее не стали отправлять туда, где тренируются топы, а решили начать с молодежки. Там же будет заниматься и лучшая юниорка сезона 2024/25 Руслана Дьякова.
Арина Рощина и Ксения Шорохова составят им компанию.
Группа Петра Седова
Седов, как и Нутрихин, работает с молодняком, но по большей части с парнями. Исключением в его группе всегда была Анастасия Кулешова — родная сестра тренера. И теперь у нее будет напарница в лице Екатерины Никитиной. Она заметна не меньше Пеклецовой, и ее также ведут во взрослый спорт, не форсируя подготовку.
Помимо Никитиной и Ившина, группу Седова пополнят: Платон Исламшин, Дмитрий Пузанов, Вячеслав Мамичев, Илья Чертков.
Егор Гусак, Илья Трегубов, Данил Нечипоренко и Даниил Муралеев потеряли возможность продолжать работу со специалистом.
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По каким критериям те или иные спортсмены попали в группы сборной — не спрашивайте. Все очень размыто.
«Ничего не поменялось: чемпионат России, общий зачет Кубка страны. Надо быть в топ‑6 в общем зачете», — цитирует главу ФЛГР Елену Вяльбе «Чемпионат».
Несмотря на якобы конкретику от Вяльбе, некоторые лыжники не были исключены из составов сборной, хотя не выполнили критерии. Вместо тех, кто, казалось, должен был оказаться в тех или иных группах, внезапно появились совсем другие люди. В общем, тут либо правила поменялись на ходу, либо сработали тренерские решения. Официальных объяснений по каждому от федерации, которые бы развеяли все вопросы, пока не было.
Виктория Дмитриева