Главные переходы межсезонья в русских лыжах: не обошлось без скандала. Названы составы всех групп

Денисов был у Бородавко с 2022 года. Тогда специалист заметил его после успешного для лыжника юниорского чемпионата мира. Там Никита победил в эстафете и стал третьим в масс-старте на 30 км коньком. Вот только добиться прогресса у Бородавко Денисов не смог. На этапах Кубка России и чемпионатах страны в призы спортсмен не попадал. Несмотря на это, из сборной его не убрали. Теперь пробовать стать лучше Денисов будет у Сорина.