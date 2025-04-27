Отец Большунова — о разрушенном доме: Саше больно. Здесь началась его лыжная карьера

— Дом разрушен. Снаряд попал в середину дома, и всё сгорело. Мы живём прямо на границе с Украиной. Это всего в паре километров отсюда. Конечно, Саше больно. Вот тут всё и началось. Это дом его детства. Именно здесь он сделал свои первые шаги. Здесь началась его лыжная карьера.