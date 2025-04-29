Вяльбе заявила о готовности снова баллотироваться на пост главы ФЛГР

Вяльбе отметила, что никакого давления со стороны профессиональных лыжников или СМИ не чувствует. «Если намекаете на конкретного человека, не обращаю внимания на него. Если его выдвинут, с удовольствием пойду на выборы вместе с ним. Конкуренция — это же хорошо», — заключила она.