Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вяльбе заявила о готовности снова баллотироваться на пост главы ФЛГР

Трехкратная олимпийская чемпионка возглавляет Федерацию лыжных гонок России с 2010 года. 57-летняя Вяльбе заявила, что полна энергии и желания. Выборы пройдут в 2026 году.

Источник: РИА "Новости"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе готова баллотироваться на новый срок. Об этом она заявила журналистам.

«В конце мая — начале июня 2026 года будут выборы, если какой‑то из регионов выдвинет меня, конечно, пойду на выборы. Полна энергии и желания», — цитирует Вяльбе «Матч ТВ».

Вяльбе отметила, что никакого давления со стороны профессиональных лыжников или СМИ не чувствует. «Если намекаете на конкретного человека, не обращаю внимания на него. Если его выдвинут, с удовольствием пойду на выборы вместе с ним. Конкуренция — это же хорошо», — заключила она.

Комментатор Дмитрий Губерниев, который регулярно критикует Вяльбе, ранее заявлял, что будет баллотироваться на пост президента ФЛГР в 2026 году.

Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года, трехкратной олимпийской чемпионке 57 лет.