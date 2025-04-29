Вяльбе заявила о готовности снова баллотироваться на пост главы ФЛГР

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе готова баллотироваться на новый срок. Об этом она заявила журналистам.
«В конце мая — начале июня 2026 года будут выборы, если какой‑то из регионов выдвинет меня, конечно, пойду на выборы. Полна энергии и желания», — цитирует Вяльбе «Матч ТВ».
Вяльбе отметила, что никакого давления со стороны профессиональных лыжников или СМИ не чувствует. «Если намекаете на конкретного человека, не обращаю внимания на него. Если его выдвинут, с удовольствием пойду на выборы вместе с ним. Конкуренция — это же хорошо», — заключила она.
Комментатор Дмитрий Губерниев, который регулярно критикует Вяльбе, ранее заявлял, что будет баллотироваться на пост президента ФЛГР в 2026 году.
Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года, трехкратной олимпийской чемпионке 57 лет.