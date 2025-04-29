«С удовольствием пойду с ним на выборы». Вяльбе приняла вызов Губерниева!

«Ни малейшего. Если вы хотите намекнуть на отдельно взятого человека, все давно знают, что я не обращаю на это никакого внимания. Если у него есть желание, если какой-то регион его выдвинет, я с удовольствием пойду вместе с ним на выборы. Это же хорошо, когда есть конкуренция. Ничего зазорного в этом не вижу».