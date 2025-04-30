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«Она сольётся за пять секунд». Дмитрий Губерниев — о дебатах с Еленой Вяльбе

Российский комментатор и журналист Дмитрий Губерниев ответил на вопрос о возможных дебатах с Еленой Вяльбе перед выборами президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Источник: РИА "Новости"

«Провести дебаты с Вяльбе? Я с удовольствием хотел бы их провести, но кто же согласится? Приглашаю Елену Валерьевну на дебаты, но она сольётся за пять секунд. Вы можете себе представить — это же будет спор неравных соперников.

Как Елена Валерьевна Вяльбе — уважаемая, блистательная и любимая мной лыжница — уничтожала всех в Тронхейме в 1997 году, так и я уничтожу любого оппонента на дебатах. А особенно действующего президента федерации лыж. Поэтому она не согласится в жизни. Видите, Вяльбе мою фамилию не называет, потому что боится меня, но в то же время говорит всё время про меня. Она с именем этим ложится, она с именем этим встает», — приводит слова Губерниева Sport24.

Выборы президента федерации состоятся в 2026 году. Елена Вяльбе находится во главе ФЛГР c 2010 года.