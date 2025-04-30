«Она сольётся за пять секунд». Дмитрий Губерниев — о дебатах с Еленой Вяльбе

«Провести дебаты с Вяльбе? Я с удовольствием хотел бы их провести, но кто же согласится? Приглашаю Елену Валерьевну на дебаты, но она сольётся за пять секунд. Вы можете себе представить — это же будет спор неравных соперников.



Как Елена Валерьевна Вяльбе — уважаемая, блистательная и любимая мной лыжница — уничтожала всех в Тронхейме в 1997 году, так и я уничтожу любого оппонента на дебатах. А особенно действующего президента федерации лыж. Поэтому она не согласится в жизни. Видите, Вяльбе мою фамилию не называет, потому что боится меня, но в то же время говорит всё время про меня. Она с именем этим ложится, она с именем этим встает», — приводит слова Губерниева Sport24.