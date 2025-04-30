Устюгов: «Извиняться перед Большуновым не хочу и не буду. Я себе такие вещи не позволял»

В марте в полуфинале спринтерской гонки на чемпионате России в Казани у лыжников произошел конфликт. Во время забега между ними завязалась контактная борьба, которая переросла в стычку. Позже судьи оштрафовали Большунова за нарушение — на одном из поворотов он перестроился на лыжню Устюгова и задел его лыжи. За этот маневр ему была вынесена желтая карточка. Позже Устюгов рассказал подробности инцидента: «Я Саше сказал в грубой форме на финише: “Ты заколебал, ну сколько можно? Ну почему со мной?”.
— В каких вы сейчас отношениях с Большуновым?
— Привет-пока, поздравляем — и до свидания. Если это можно назвать общением, то оно такое.
— У вас конфликт?
— Мне кажется, нет. Есть неприязнь к друг другу. Большунов нервничает, когда понимает, что я могу его обыграть.
— У вас тоже есть неприязнь к нему?
— Мне совершенно все равно. У меня неприязнь ко всем, кто ко мне неуважительно относится.
— Вы предлагали Большунову зарыть топор войны. Предложение принято?
— Нет. Я хотел извиниться и все такое, но после того, как мне пересказали его интервью, извиняться не хочу и не буду. Он сильный спортсмен, молодец, не отрицаю. Но я тоже был когда-то сильным спортсменом и такие вещи себе не позволял. Мы будем сражаться на лыжной гонке, а за ее пределами просто знаем, что есть сильные спортсмены.
— Почему именно между вами так много всего: и перепалки, и инциденты с падениями, и подрезки?
— Не могу сказать. Друг другу не уступаем, — приводит слова Устюгова Metaratings.ru.