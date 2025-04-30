Устюгов: «Извиняться перед Большуновым не хочу и не буду. Я себе такие вещи не позволял»

— Нет. Я хотел извиниться и все такое, но после того, как мне пересказали его интервью, извиняться не хочу и не буду. Он сильный спортсмен, молодец, не отрицаю. Но я тоже был когда-то сильным спортсменом и такие вещи себе не позволял. Мы будем сражаться на лыжной гонке, а за ее пределами просто знаем, что есть сильные спортсмены.