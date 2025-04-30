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Устюгов: «Извиняться перед Большуновым не хочу и не буду. Я себе такие вещи не позволял»

Олимпийский чемпион в эстафете Сергей Устюгов прокомментировал отношения с трехкратным победителем Игр Александром Большуновым.

Источник: РИА "Новости"

В марте в полуфинале спринтерской гонки на чемпионате России в Казани у лыжников произошел конфликт. Во время забега между ними завязалась контактная борьба, которая переросла в стычку. Позже судьи оштрафовали Большунова за нарушение — на одном из поворотов он перестроился на лыжню Устюгова и задел его лыжи. За этот маневр ему была вынесена желтая карточка. Позже Устюгов рассказал подробности инцидента: «Я Саше сказал в грубой форме на финише: “Ты заколебал, ну сколько можно? Ну почему со мной?”.

— В каких вы сейчас отношениях с Большуновым?

— Привет-пока, поздравляем — и до свидания. Если это можно назвать общением, то оно такое.

— У вас конфликт?

— Мне кажется, нет. Есть неприязнь к друг другу. Большунов нервничает, когда понимает, что я могу его обыграть.

— У вас тоже есть неприязнь к нему?

— Мне совершенно все равно. У меня неприязнь ко всем, кто ко мне неуважительно относится.

— Вы предлагали Большунову зарыть топор войны. Предложение принято?

— Нет. Я хотел извиниться и все такое, но после того, как мне пересказали его интервью, извиняться не хочу и не буду. Он сильный спортсмен, молодец, не отрицаю. Но я тоже был когда-то сильным спортсменом и такие вещи себе не позволял. Мы будем сражаться на лыжной гонке, а за ее пределами просто знаем, что есть сильные спортсмены.

— Почему именно между вами так много всего: и перепалки, и инциденты с падениями, и подрезки?

— Не могу сказать. Друг другу не уступаем, — приводит слова Устюгова Metaratings.ru.